Непрямі втрати у сільському господарстві України внаслідок війни оцінили у $23 мільярди, – KSE

Непрямі втрати у сільському господарстві через зменшення виробництва, блокаду Росією портів та здорожчання виробничих факторів оцінюються у $23,3 млрд.

Про це йдеться в аналізі "Огляд непрямих втрат від війни у сільському господарстві України", підготовленому командою Центру досліджень продовольства та землекористування KSE Institute спільно з Міністерством аграрної політики та продовольства України.

Після трьох місяців повномасштабної війни РФ проти України, збитки в аграрному секторі України сягнули $4,3 млрд, що складає майже 15% капіталу країни. У той час як ці пошкодження відображають повне чи часткове знищення саме матеріальних активів, непрямі втрати враховують недоотриманий дохід від зменшення кількості вироблених товарів та додаткові кошти, які виробники змушені витрачати через війну.

Непрямі втрати через недоотриманий врожай сільськогосподарських культур оцінюються у $9,6 млрд. Найбільш значуще зниження у прогнозованому врожаї 2022 року відзначається для виробництва пшениці (очікується 33% спад у врожаї 2022 року у порівнянні до базового сценарію), соняшнику (32%) і ячменю (31%), оскільки значна частина виробництва цих культур знаходиться безпосередньо у регіонах, що страждають від активних бойових дій та окупації.

Водночас бойові дії порівняно менше впливають на врожай кукурудзи, порівняно з врожаєм інших культур, очікується зниження врожаю у розмірі 18%.

Відповідно до розрахунків, у 2022 році очікується на 22% менший врожай і інших сільськогосподарських культур, що означає додаткові недоотримані доходи у розмірі $3,3 млрд.

Однак у той час як однорічні рослинні культури можна знову посіяти в наступному році та отримати новий врожай – спад поголівʼя у тваринництві призводить до зменшення обсягу виробництва на декілька років вперед. Відтак, загальні втрати тваринницького сектору оцінюються в $682 млн.

Втрати через менший врожай багаторічних культур склали $89 млн. В середньому, для початку плодоношення нових багаторічних насаджень знадобиться п’ять років. Відтак, втрати врожаю багаторічних насаджень впродовж п’яти років складуть $222,4 млн.

Одним із наслідків російського вторгнення є зниження цін виробників на експортно-орієнтовні товари. Через блокаду портів військово-морськими силами РФ, Україна зіткнулась з перенасиченістю внутрішнього ринку експортно-орієнтованої продукції та майже чотирикратним здорожчанням експортної логістики.

"Це призвело до зменшення цін всередині країни на основні експортно-орієнтовані культури більш, як на 30%. Непрямі втрати виробників від зниження цін на експортно-орієнтовні культури (пшениця, кукурудза, ячмінь, соняшник) складають $11,9 млрд", – йдеться у повідомленні.

Із початком вторгнення РФ українські сільгоспвиробники також стикнулися зі здорожчанням факторів виробництва, зокрема – здорожченням добрив та палива. Вартість добрив збільшилися на 37% з початку російського вторгнення, а ціни на дизельне паливо зросли приблизно на $0,39 за літр. Загальні втрати через підвищення виробничих витрат оцінюються у $859 млн.