Італія планує значно скоротити імпорт російського газу з наступного року

Італія з 2023 року почне значно скорочувати імпорт російського газу.

Про це заявив італійський прем'єр Маріо Драгі, передає Інтерфакс-Україна.

"Італія значно скоротить імпорт газу з Росії з 2023 року", – сказав Драгі.

Крім того, він виступив за введення максимально допустимої ціни на постачання газу із РФ.

"Для захисту купівельної спроможності громадян необхідно стримувати зростання цін на газ та інші енергоресурси. Ми пропонуємо рішення: визначення максимально можливої ​​ціни на російський газ. Це знизило б доходи РФ", – наводять римські ЗМІ слова Драги, який виступав у Сенаті.

Раніше повідомлялося, що, попри падіння обсягів постачання газу за контрактом з російським "Газпром" в Італії наразі немає дефіциту палива, в найближчому майбутньому країна може знайти альтернативу імпорту газу з РФ.

До того італійська Eni повідомила, що "Газпром" виконує заявки на постачання газу до Італії лише на 50%, постачаючи приблизно половину з передбачених контрактом 63 мільйонів кубометрів на добу.

Це трапилось піся того, як 14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу). 15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.

Своєю чергою у Siemens підтвердили, що турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Раніше у четвер найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". Таким чином "Газпром" відмовився перенаправити ці обсяги газу через Україну, хоча потужність української ГТС дозволяє повністю замістити транспортування газу через "Північний потік".