Третина банків стала збитковою через відрахування у резерви, – НБУ

Третина банків, зокрема 6 із 12 найбільших, зокрема 3 державні, зазнали збитків за січень-травень 2022 року, переважно за рахунок резервування під очікувані кредитні витрати.

Згідно зі звітом про фінстабільність Нацбанку України, решта 5 найбільших банків працювала з рентабельністю капіталу менше 5%, тоді як найбільшу прибутковість зберегли переважно малі банки та "Приватбанк", передає Інтерфакс-Україна..

Указується, що кількість операційно-збиткових установ після суттєвого зростання в березні повернулося до показника початку року і склала 5 фінустанов, у тому числі 1 банк з операційним збитком, але чистим прибутком, і 4 – із чистим збитком.

У той самий час 49 банків у травні продемонстрували операційний та чистий прибуток, а 15 банків – операційний прибуток, але чистий збиток.

Раніше повідомлялося, що Національний банк України очікує, що внаслідок активної фази війни та викликаною нею економічної кризи українські банки втратять щонайменше 20% кредитного портфелю.