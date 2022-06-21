"Укрпошта" отримала 183 мільйони чистого прибутку за минулий рік. ІНФОГРАФІКА

"Укрпошта" у 2021 році отримала 183,58 млн грн чистого прибутку, тоді як у 2020 році цей показник становив 161,24 млн грн (зростання на 13,85%).

Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.

"Учора наглядова рада "Укрпошти" затвердила звіт незалежних міжнародних аудиторів, згідно з яким, чистий дохід "Укрпошти" у "короновірусному" 2021 році склав 11,2 млрд грн (+22%), а чистий прибуток – 183,5 млн грн. Із цього прибутку "Укрпошта" сплатила дивіденди та надала допомогу державі під час воєнного стану на суму більше 100 млн грн", – написав Смілянський.

За його словами, "Укрпошта" разом із "Укрзалізницею" безкоштовно евакуювала підприємства, перевезла гуманітарну допомогу та виплатила перекази переселенцям на суму понад 45 млн грн.

Смілянський наголосив, що доходи компанії зросли виключно у ринковому середовищі, а не за рахунок преференцій.

Зокрема, доходи "Укрпошти" від доставки внутрішніх та міжнародних посилок та листів у 2021 році зросли на 46,5%, а доходи від платежів на 31%.

70% бізнес-процесів компанії було оцифровано.











