"Нафтогаз" шукає $8 мільярдів для закупівлі імпортного газу, – Вітренко

НАК "Нафтогаз України" має можливість імпортувати газ, однак наразі компанії бракує для цього коштів.

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Вітренка, компанія не має проблеми імпортувати газ, проблема в тому, що "для цього необхідні великі кошти".

"Ми зараз говоримо з міжнародними партнерами, наскільки вони можуть допомогти із цими грошима або з цим газом", – сказав голова "Нафтогазу".

Він уточнив, що для накопичення 19 мільярдів кубометрів газу до початку опалювального сезону, відповідно до поставленого урядом завдання, "Нафтогаз" має імпортувати 5,8 млрд куб. м газу.

"Якщо треба мати такий великий запас, як хоче уряд, на початок опалювального сезону 19 млрд куб м, це означає, що додатково треба імпортувати майже 5,8 млрд куб. м. Це означає, що необхідно витратити $8 млрд, великі гроші для України ", – розповів Вітренко.

Водночас, за словами голови правління НАК, якщо Україна підійде до ОЗП із рівнем газу 15 млрд куб. м, цього теж буде цілком достатньо.

"15 млрд куб. м – це теж певний рівень із запасом, а не просто мінімальний рівень", – пояснив Вітренко, нагадавши про зниження споживання газу у зв'язку з війною.

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Він також зазначив, що якщо йдеться про накопичення 19 млрд. куб. м, на це обов'язково потрібно виділяти бюджетне фінансування.

Вітренко також нагадав, що "Нафтогаз" пропонує включити газ до американської програми "ленд-лізу" для України.

"Це один з тих варіантів, які ми опрацьовуємо з нашими партнерами. Це дуже складна задача, ми говоримо про величезні кошти, багато є передумов отримання фінансування від наших міжнародних партнерів. Ми маємо розуміти, що навіть досягти 15 млрд кубометрів газу до кінця опалювального сезону – це означає, що нам потрібно імпортувати значні обсяги газу і нам потрібні значні кошти", – додав Вітренко.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів напередодні доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 млрд кубометрів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 млрд кубометрів, споживання – від 21 до 24 млрд кубометрів.



"Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо", – зазначив він.