Німецька Linde вийшла з проєкту виробництва обладнання для LNG-заводів в Росії

Німецька компанія Linde GmbH вийшла із спільного підприємства з виробництва в Росії спіральновитих кріогенних теплообмінників для газопереробної промисловості та LNG-заводів.

Про це свідчать дані російського реєстру юридичних осі, повідомляє Інтерфакс.

Це спільне підприємство було створено у 2017 році. Спочатку російським партнером виступило АТ "Силові машини", потім його змінило ПАТ "Сєвєрсталь" мільярдер Олексія Мордашова.

У квітні частка "Сєвєрсталі" (50%) перейшла компанії "РусХімАльянс" – це спільне підприємство "Газпрому" та "РусГазДобичі" (оператор будівництва газопереробного комплексу у складі комплексу з переробки етановмісного газу в Усть-Лузі Ленінградської області і також один з потенційних споживачів продукції СП). 17 червня "РусХімАльянс" став єдиним власником ТОВ.

Одночасно зі зміною власників СП змінювало назви: "Лінде Силові машини", "Лінде Сєвєрсталь", а тепер воно називається ТОВ "Північні технології".

Також у червні змінився генеральний директор компанії – замість Крістофа Зеєхольцера ним став Павло Крилов, колишній начальник департаменту 335 "Газпрому" (департамент технологічного розвитку), а нині – перший заступник генерального директора "РусХімАльянсу".

СП розраховане на випуск п'яти-шести теплообмінників на рік, виведено на повну виробничу потужність у 2020 році.

Раніше Linde повідомляла, що призупинила реалізацію нових проектів на території РФ, згортає операційну діяльність у країні, випуск промислових газів та інжинірингові проекти.

Як повідомлялося, на початку червня США запровадили санкції проти російського мільярдера Олексія Мордашова та трьох членів його родини, а також головного його активу – металургійної компанії "Сєвєрсталь". Також під санкції потрапили пов’язані з Мордашовим компанії "Сєвєргруп" і Nordgold.