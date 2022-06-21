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Нафтогаз (3161) облгази (230) Фірташ (604) Вітренко Юрій (264)

"Нафтогаз" сконцентрував понад 97% побутових споживачів газу, – Вітренко

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Домінуючому становищу групи "Регіональна газова компанія" олігарха Дмитра Фірташа на газовому ринку України покладено край, зараз майже всім побутовим споживачам газ постачає НАК "Нафтогаз України".

Про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив на брифінгу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Деолігархізація. На газовому ринку про цей термін багато говорили, але, у нас в Україні, на ньому майже два десятиліття домінувала група олігарха Фірташа. Зараз цьому приходить кінець", – сказав Вітренко.

За його словами, починаючи з останніх місяців, фактично всі побутові споживачі – 97,6% – отримують газ безпосередньо від "Нафтогазу".

"Між нами немає посередника у вигляді групи Фірташа, яка ніколи не була реальним постачальником, а була посередником, який не ніс ті ризики, які зазвичай несуть справжні постачальники, в європейському розумінні цього слова", – вважає Вітренко.

Він також зазначив, що після рішення уряду про передачу облгазів РГК до "Нафтогазу", вони найближчим часом перейдуть до НАК.

"Це фактично буде більше 60% (у НАК, – ред.) на цьому ринку розподілу чи транспортування газу", – сказав голова "Нафтогазу".

Водночас він заперечив, що концентрація цих активів під управлінням "Нафтогазу" порушує "третій енергопакет" ЄС.

Читайте також: "Нафтогаз" планує взяти в управління облгази Фірташа, – Вітренко

Як повідомлялося, 28 травня Кабінет міністрів передав в управління державній компанії "Чорноморнафтогаз", що входить до групи "Нафтогазу", заарештовані активи операторів газорозподільних систем (ГРС, облгази), які суд раніше передав Нацагентству з питань корупційних активів (АРМА).

Нагадаємо, раніше суддя Печерського суду Києва передав в управління АРМА арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем, більшість з яких контролювали структури Дмитра Фірташа.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Чому облгази РГК Фірташа передали в державне управління

Автор: Михайло Орлюк
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Оманські кнурі шайки бєніренигата продовжують мародерити......доки ми це будемо терпіти....як там, бєнякал.......газ украдений у УКРАЇНЦІВ в ляшку не жме ?
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21.06.2022 15:52 Відповісти
Олигарх умер, да здравствует олигарх. Но уже новый
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21.06.2022 17:47 Відповісти
Говорили и писали,что переход от облага к Нафтогазу будет с 1 июня,а за май по старому платить надо,люди и я в том числе так и заплатили,по старому в облгаз.К ак оказалось уже с июня, Нафтогаз выставил людям счета за май,то есть мы ещё и должны им,теперь что бы вернуть деньги с облгаза надо пройти бюрократию,взять атрибуты с карткового счёта банка,например приват банк-95 коп за чек с выпиской атрибута банка,снять 4 или 5 копии с паспорта 3грн-1 шт=12 или 15 грн,пойти в коллекторский центр ,отстоять там очередь к оператору и написать заявление об возврате средств.Хочется спросить,-кто это всё придумал?,потом взять довбешку и ******* его по голове,суки позорные...
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21.06.2022 18:29 Відповісти
 
 