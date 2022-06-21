Україна розпочала процес інтеграції до ініціативи Тримор'я, – віцеспікерка

Україна стала партнеркою "Ініціативи трьох морів" та почала процес інтеграції в об’єднання.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк на сьомому саміті Ініціативи, передає пресслужба парламенту у Telegram.

"Україна сьогодні розпочала процес інтеграції в "Ініціативу трьох морів" як партнерка цього об’єднання. Україна дуже зацікавлена стати членом та активної учасницею цієї ініціативи", – зазначила вона.

За словами Кндратюк, Україна розглядає співпрацю у форматі "Ініціативи трьох морів", як невід’ємну і прикладну складову інтеграції України до європейського політичного, економічного, енергетичного, безпекового та гуманітарного простору.

"Без України архітектура Тримор'я буде неповною. Ми є великою чорноморською державою. Протяжність української берегової лінії Чорного моря становить 1540 кілометрів, що є майже половиною від її загальної довжини. Присутність України у Тримор'ї робить довершеною як міжрегіональну, так і європейську архітектуру безпеки, транспортної та енергетичної інфраструктури", – підкреслила віцеспікерка.

Кондратюк також внесла на розгляд та обговорення Саміту ідею створення парламентської асамблеї Тримор'я.