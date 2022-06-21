Євросоюз може запровадити санкції проти російського золота, – Reuters

Лідери Європейського Союзу в ході саміту 23-24 червня мають намір обговорити запровадження нових санкцій проти Росії, зокрема, проти експорту російського золота.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт підсумкового документа за результатами саміту від 20 червня.

"Робота над санкціями буде продовжена, в тому числі для посилення їх впровадження та запобігання обходу", – йдеться у проєкті документа.

За даними агентства, ця редакція тексту є компромісом між скандинавськими та східними країнами ЄС, які наполягали на чіткому посиланні на сьомий пакет у заяві саміту, та такими країнами, як Німеччина та Нідерланди, які натомість закликають зосередитися на ретельності запровадження вже затверджених санкцій.

У попередній версії тексту не було жодної згадки про роботу над додатковими санкціями, водночас в останній редакції прямо не йдеться про сьомий пакет.

Співрозмовники агентства стверджують, що хоча новий пакет санкцій проти Росії наразі не готується, однак триває робота з визначення секторів, які можуть до нього потрапити. За їх даними, золото є однією з можливих наступних цілей для запровадження санкцій.

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На зустрічі представників ЄС за закритими дверима минулого тижня Данія припустила, що наступні санкції можуть стосуватися у тому числі російського золота, підтвердив речник посла Данії в ЄС.

Джерело, знайоме з роботою щодо санкцій, уточнило, що Європейська комісія працює над включенням золота до можливого наступного раунду санкцій, хоча поки не ясно, чи торкнеться це обмеження експорту золота до РФ, імпорту золота з Росії, чи і того, і того.

Золото є важливим активом для російського Центрального банку, який зіткнувся з обмеженнями на доступ до деяких своїх активів, які зберігаються за кордоном через санкції Заходу.

ЄС ухвалив шість пакетів санкцій проти Росії та Білорусі з початку вторгнення в Україну в лютому, але кілька секторів, включаючи газ, залишаються поза обмеженнями, оскільки уряди ЄС намагаються ретельно уникати заходів, які можуть зашкодити їхній економіці більше, ніж російській.