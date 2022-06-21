"Газпром" недоплачує за транзит газу, "Нафтогаз" планує подати позов в арбітраж, – Вітренко (оновлено)

НАК "Нафтогаз України" у липні може подати новий позов проти "Газпрому" в Стокгольмський арбітраж, оскільки російський монополіст недоплачує за контрактом на транзит газу через Україну.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це голова правління "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів на брифінгу.

"Дійсно "Газпром" зараз недоплачує за транзит, за ті обсяги відповідно, які він забронював, які є доступними для "Газпрому", щоб він транзитував газ", – заявив Вітренко.

Він додав, що умови транзитного контракту з "Газпромом" передбачають термін 45 днів на досудове врегулювання суперечок між сторонами.

"Наступного місяця цей термін спливає і якщо нічого не станеться… і "Газпром" не змінить свою позицію, це означатиме, що ми будемо мати право звертатися в міжнародний арбітраж і ми будемо використовувати всі свої права щодо звернення в міжнародний арбітраж", – сказав Вітренко.

Раніше Вітренко розповідав, що "Нафтогаз" розпочав передарбітражну процедуру через невиконання "Газпромом" умови "качай або плати" за контрактом на організацію транзиту природного газу.

За його словами, невиконання "Газпромом" своїх договірних зобов'язань за контрактом тягне за собою порушення угоди про врегулювання, відповідно до якої НАК відмовився від претензій у розпочатому у 2018 році арбітражі на суму $12,2 млрд.

"Якщо вони не виконують зобов'язання "качай або плати", то це означає, що вони порушують не лише контракт на організацію транзиту, а й угоду про врегулювання. Тобто це арбітраж не лише на суму недоплати, а й на $12,2 млрд , які ми відкликали з арбітражу", – казав Вітренко.

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Як повідомлялося, раніше Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Відповідно до підписаного 20 грудня 2019 року міжурядового протоколу Україна-РФ-Єврокомісія, протягом 27-30 грудня було реалізовано пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмовою сторін від існуючих позовів, та підписанням транзитної угоди на 5 років.



Договір між "Нафтогазом" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між НАК та ОГТСУ, а також міжоператорську угоду між ОГТСУ та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року.



Контракт передбачає транзит у 2020 році щонайменше 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках – по 40 млрд куб. м. Оплата вищевказаних обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.