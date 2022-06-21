Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкти №5688 та №5689 про податкові та митні пільги для індустріальних парків.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.



"Рада запровадила податкові та митні пільги для індустріальних парків: тепер скасовано ПДВ при імпорті нового обладнання та звільнення резидентів індустріального парку від податку на прибуток на 10 років", – зазначив він.



За словами нардепа, за прийняння цих законів вцілому підтримали 236 та 230 депутатів відповідно.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила відновідні законопроєкти №5688 та №5689 у першому читанні в грудні 2021 року.

Зокрема, законопроєкт №5688 передбачає:

звільнення від оподаткування податком на додану вартість імпорту нового устаткування (обладнання), що ввозяться учасниками індустріальних парків для власного використання з метою здійснення діяльності у сферах переробної промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в межах) індустріального парку;

звільнення від податку на прибуток протягом 10 років учасників індустріальних парків за умови за їх бажанням та заявою і за умови виконання ряду встановлених законопроектом умов;

надання права органам місцевого самоврядування встановлення пільгових ставок податку на нерухомість і плати за землю.

Законопроєктом №5689 пропонується звільнити від оподаткування митом нове устаткування (обладнання) з переліком УКТ ЗЕД, що ввозяться учасниками індустріальних парків виключно для власного використання для здійснення ними діяльності у сферах переробної промисловості або науково-дослідної діяльності на території (в межах) індустріального парку.

Водночас Мінекономіки України та Комітет з питань бюджету в своїх висновках зазначали, що прийняття цих законопроєктів може призвести до зменшення доходів державного і місцевих бюджетів, зокрема, відповідно від податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, плати за землю, податку на нерухоме майно, а також митних платежів.

Головне експертне управління Верховної Ради також висловило застереження щодо встановлення податкових преференцій окремим суб’єктам господарювання - учасникам індустріального парку, фактично без встановлення додаткових вимог.

"Це, зокрема, може призвести не стільки до залучення нових інвестицій, скільки до "перетоку" суб’єктів господарювання до індустріальних парків через встановлення різних умов оподаткування, що може мати наслідком викривлення економічної конкуренції в Україні через зниження податкового навантаження на відповідних учасників індустріальних парків та зменшення бюджетних надходжень", – вказують експерти.