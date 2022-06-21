Рада схвалила запровадження мораторію на підвищення тарифів на газ та тепло

Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт №7427, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану по всій територрії України та упродовж шести місяців після його скасування.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Відповідний документ у першому читанні підтримали 229 нардепів.

Також, за словами Железняка, цей законопроєкт передбачає залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів

"Протягом дії воєнного стану на всій території України та протягом шести місяців після його припинення або скасування, законопроєктом пропонується запровадити мораторій на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, зокрема, тарифів на послуги розподілу природного газу, тарифів на теплову енергію, на послуги з постачання теплової енергії та послуги з постачання гарячої води для всіх категорій споживачів", – йдеться у пояснювальній записці до проєкту закону.

Також він передбачає, що протягом зазначеного періоду ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

Водночас постачальникам природного газу забороняється здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості, зокрема включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю цієї заборгованості тощо.