Економіка України впаде на третину, інфляція перевищить 20%, – прогноз НБУ

Національний банк очікує на падіння ВВП України у 2022 році щонайменше на третину.

Про це повідомив заступник голови регулятора Сергій Ніколайчук під час презентації звіту про фінансову стабільність, передає Інтерфакс-Україна.



"Внаслідок війни, як ми очікуємо, ВВП скоротиться мінімум на третину. Ми очікуємо на прискорення інфляції, вона перевищить рівень 20%", – сказав він.



Водночас, заступник голови центробанку зазначив, що ці процеси залишаться контрольованими.



Раніше Ніколайчук повідомляв, що економіка України поступово відновлюється від рівня найбільшого падіння у березні завдяки регіонам, де немає активних бойових дій, у результаті падіння у травні 2022 року (до аналогічного місяця минулого року) сповільнилося до 35-40%.



ВВП України, за оцінками Держстату, у першому кварталі 2022 року впав на 15,1%, порівняно з першим кварталом 2021 року, після зростання на 6,1% у четвертому кварталі минулого року.



Світовий банк прогнозує зниження економіки України цього року на 44%.

Водночас міністр фінансів Сергій Марченко на початку червня зазначав, що падіння ВВП України за підсумками 2022 року може скласти менше 20%, що значно менше озвучених раніше прогнозів, однак цей показник залежатиме від інтенсивності і тривалості бойових дій.