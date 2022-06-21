Банки втратять через війну щонайменше 20% кредитного портфеля, – НБУ

Національний банк України (НБУ) очікує, що внаслідок активної фази війни та викликаною нею економічної кризи українські банки втратять щонайменше 20% кредитного портфелю.

Як повідомляє БізнесЦензор, про це під час онлайн-брифінгу заявив заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

"За нашими очікуваннями, банки втратять щонайменше 20% кредитного портфелю внаслідок війни та економічної кризи. Звичайно це чинитиме досить вагомий вплив на достатність капіталу банків", – сказав Ніколайчук.

"Водночас, як ми не одноразово наголошували, ми будемо дотримуватися політики регуляторних послаблень, ми не будемо під час війни застосовувати заходи впливу за порушення вимог до капіталу або ліквідності", – додав заступник голови НБУ.

Ніколайчук зазначив, що саме з цією метою Нацбанк знизив ризики за незабезпеченими споживчими кредитами зі 150% до 100%.

Він також запевнив, що наразі ліквідність банківського сектора наразі не викликає занепокоєнь, однак ризик ліквідності лишається суттєвим.

"Понад половина з топ-20 банків залишатиметься операційно прибутковими і це дозволятиме банкам самостійно відновлювати капітал після проходження глибокої фази поточної кризи. Після війни ми очікуємо, що у банків буде достатньо часу для того, щоб підготувати плани відновлення і реалізувати ці плани", – додав заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, за даними НБУ, упродовж січня-травня 2022 року платоспроможні банки отримали 1,3 млрд грн чистого збитку порівняно з 23,8 млрд грн чистого прибутку за аналогічний період роком раніше.