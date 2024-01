Яхту Медведчука вартістю 200 мільйонів євро планують продати на аукціоні за кордоном, – АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) має намір продати на аукціоні яхту вартістю 200 млн євро, яка належить нардепу від "ОПЗЖ" Віктору Медведчуку.

Про це розповів тимчасовий виконувач обов’язків очільника АРМА Дмитро Жоравович, передає Forbes.

АРМА розшукало яхту Медведчука, що стоїть в порту хорватського міста Рієка.

"Фізично до неї є доступ. Наразі ми шукаємо майданчик за кордоном, на якому можна продати актив", – сказав Жоравович журналістам.

За його словами, складно сказати скільки на це знадобиться часу.

"Минулого року ми продавали 3 тисячі тонн соняшникової олії, досить великий і дорогий актив. Увесь процес зайняв 30 днів. Продаж проходив вже за відпрацьованим механізмом на аукціоні ДП СЕТАМ. Тут, враховуючи специфіку іноземних юрисдикцій, процес буде довшим", – пояснив очільник АРМА.

До того ж умови продажу визначить біржа, на якій буде виставлено майно.

У квітні Офіс Генпрокурора пообіцяв передати АРМА яхту Royal Romance, яка належить нардепу, якого підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій. Правоохоронці тоді не уточнили імені народного депутата, водночас у березні повідомлялося, що в Хорватії заарештували 92-метрову яхту Royal Romance нардепа від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука. До березня минулого року саме він був формальним власником судна.

Яхта Royal Romance входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт світу. Вона використовується виключно для потреб власника і його гостей.

Минулого року журналісти "Слідство.Інфо" з’ясували, що перед запровадженням санкцій РНБО яхта Royal Romance змінила формального власника. Спочатку вона була власністю зареєстрованої на Маршаллових островах компанії Fregata Marine Ltd, кінцевим бенефіціаром, яким була вказана дружина Медведчука Оксана Марченко. Однак у березні минулого року її переоформили на фірму Lanelia Holdings Ltd також з Маршаллових островів. Цю фірму, на відміну від Fregata Marine Ltd, Медведчук офіційно не декларував.