У Києві демонтують кіоски біля метро через перешкоджання доступу до укриттів

Київська влада вирішила демонтувати та перенести в інші локації МАФи біля станцій метро, що перешкоджають доступу населення до укриттів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалила Рада оборони міста Києва. Підприємцям, які мають дозвільні документи, запропонують інше доступне місце для діяльності.

"Власників поінформують про необхідність перенесення тимчасових споруд і причини такого рішення. У триденний термін вони повинні самостійно демонтувати і перенести торгові точки", – йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що сподіваються на розуміння з боку підприємців, адже в умовах воєнного стану пріоритетом є безпека людей.

Станціями метро як укриттями користується близько 1500 осіб.