Італійський бізнес зацікавлений інвестувати у відновлення української енергетики, – Міненерго

Італійські компанії зацікавлені у співпраці в сфері відновлюваної енергетики – сонячної, вітрової та біоенергетики, а також у впровадженні технологій, що дозволяють заощаджувати використання енергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики за результатами зустрічі заступника міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова з Надзвичайним та Повноважним Послом Італії в Україні П’єром Франческо Дзадзо і президентом Загальної конфедерації італійської промисловості Конфіндустріа Карло Бономі.

Зазначається, що сторони обговорили шляхи для майбутньої співпраці та можливості залучення італійських промислових компаній до післявоєнної відбудови енергетичної інфраструктури України.

Крім того, італійський бізнес готовий вже зараз співпрацювати з українськими енергокомпаніями з метою підтримки успішної підготовки енергосистеми України до опалювального сезону, відновлення енергетичної інфраструктури, яка постраждала від бойових дій.

"Впевнений, що на нас чекає плідна співпраця з італійськими промисловими компаніями, адже Україна має значний потенціал повоєнного відновлення в енергетичному секторі, зокрема, у запровадженні інновацій, енергоефективних технологій тощо. Ми вже зараз обговорюємо наші потенційні проекти", – наголосив Демченков.

У Міненерго нагадали, що Конфіндустріа є найвпливовішою асоціацією промисловців і підприємців в країні. Вона об’єднує понад 150 тисяч підприємств у всіх сферах економічної діяльності держави, які забезпечують працевлаштування понад 5,4 млн осіб та формують понад 34% її ВВП.

З перших днів російської військової агресії проти України керівництво Конфіндустріа у тісній координації з посольством реалізує низку гуманітарних та економічних ініціатив із залученням усієї мережі компаній-членів Конфедерації. Протягом лютого-червня в Україну направлено більше 7 тис. тонн гуманітарних вантажів.