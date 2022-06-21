Французька мережа Decathlon призупиняє роботу магазинів в РФ

Французька мережа магазинів товарів для спорту Decathlon заявила, що тимчасово призупиняє свою діяльність в РФ. Із вечора 26 червня будуть закриті фізичні магазини в країні, а також призупинена діяльність онлайнового магазину.

Про це повідомляють на російському сайті компанії.

"Через зовнішні умови ми не маємо можливості забезпечувати постачання товарів. Ми виконаємо всі зобов'язання перед клієнтами щодо замовлень, які будуть зроблені до 26 червня включно", – йдеться у повідмленні.

Як повідомлялося, у березні бренд спортивного одягу Decathlon ухвалив рішення про призупинення роботи в Росії.