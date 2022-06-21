Кабмін готує нову модель організації міського транспорту, – Антимонопольний комітет

Уряд напрацьовує нову модель організації міського транспорту з метою спрощення доступу до ринку перевезень.

Про це повідомила голова Антимонопольного комітету Ольга Піщанська під час круглого столу в рамках Тижня конкуренції Організації з питань економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що стартував у Парижі, передає пресслужба АМКУ.

За її словами, основна ідея нової моделі полягаю у максимальному спрощенні доступу до ринку перевезень та створенні сприятливих умов для конкуренції.

"Внаслідок війни ці ринки зазнали значних змін. Громадський транспорт став в окремих випадках безальтернативним способом пересування (з огляду на дефіцит пального в Україні). АМКУ постійно контролює ситуацію, щоб зміни на ринках не порушували вимог конкуренційного законодавства", – зазначила Піщанська.

На думку Комітету, тренд до дерегуляції матиме позитивні наслідки для формування нової моделі громадського транспорту в Україні – з більш інтенсивним залученням приватного бізнесу до перевезень пасажирів, в тому числі – задля підвищення екологічних стандартів.