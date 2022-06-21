СБУ викрила російську агентуру, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України

Служба безпеки викрила агентурну мережу РФ, яка вела розвідувально-підривну діяльність в органах влади. Так, у Києві було затримано завідувача відділу Секретаріату Кабміну і керівника однієї з дирекцій Торгово-промислової палати.

Про це повідомляє прессцентр СБУ.

Зазначається, що ці посадовці передавали ворогу різну розвідувальну інформацію: від стану обороноздатності до облаштування держкордону та персональних даних українських правоохоронців.

"Зрадники робили це не безкоштовно. Російські куратори платили їм за інформацію від $2 тис. до $15 тис. за завдання. Суми залежали від рівня таємності і важливості зібраних даних", – йдеться у повідомленні.

Як встановила СБУ, урядовця завербували у 2012 році під час подорожі в РФ два кадрові співробітники ФСБ. Із тієї поїздки чиновник повернувся, вже маючи оперативний псевдонім, мобільний телефон для зв’язку та завдання збирати таємну інформацію, яка циркулює в Кабміні.

"Секретні документи зловмисник або роздруковував, або фотографував і зберігав на флешці. А для передачі файлів домовлявся через закритий Telegram-канал про зустріч зі своїм "зв’язковим" – одним із працівників Торгово-промислової палати", – наголосили в СБУ.

Останнього теж завербували у Москві співробітники ФСБ. Свій інструктаж співробітник ТПП отримував згодом у тимчасово окупованому Сімферополі.

Зазначається, що СБУ ідентифікувала одного з тих, хто готував його, як агента – це представник 5 служби ФСБ Юрій Водолазкій.

"Схема передачі розвідданих працювала так: урядовець передавав їх "зв’язківцю" з ТПП, а той – далі в Росію через зашифровані канали зв’язку. "Винагороду" зв’язковий отримував під час особистих зустрічей із кураторами. Вони відбувалися в Криму чи у третіх країнах. Зазвичай ФСБ платила йому за двох, а вже в Києві він розподіляв гроші. Паралельно він займався підбором інших "кандидатів" для вербування", – дізналися в спецслужбі.

Наразі слідчі СБУ повідомили обом зловмисникам про підозру у вчиненні злочину за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.