Білорусь затримує платежі за російський газ через невигідний курс рубля, – ЗМІ

Білорусь затримує платежі Росії за газ, адже штучне зростання курсу російського рубля зробило ціну вищою, ніж планувалося.

Про це повідомляє білоруське видання "Наша ніва" із посиланням на джерела.

Зазначається, що режим "вичікування" закінчиться або після ослаблення рубля, або після зміни формули ціни для російського газу, зазначили співрозмовники журналістів.

За контрактом із "Газпромом" Білорусь мала платити за газ із розрахунку $128 за тисячу кубометрів.

При цьому Росія штучно підняла курс російського рубля як до долара, так і до євро та білоруського рубля. Зараз російський рубль коштує 56 руб./$1, ринковий курс становив би, можливо, від 80 до 120. Комфортний для Білорусі – 75-80, яким він був до 24 лютого, дня нападу РФ на Україну.

Виходить, тепер за газ Білорусі довелося б віддати більше доларів чи рублів, ніж раніше закладалося. Тому Мінськ не платить, вичікує, поки рубль ослабне, або поки що не вдасться змінити формулу ціни в угоді, зазначає видання.



"Мінськ не проводить платежі за поточним курсом: зробиш один транш – і решту доведеться робити за умовами першого, такою є політика "Газпрому", – сказав один із співрозмовників. За його словами, Мінськ "вичікує", поки російський рубль ослабне або вдасться змінити формулу ціни у газових контрактах із Москвою. "Поки що торгуються", – каже джерело.

Білорусь остаточно перейшла у розрахунках за газ на російські рублі наприкінці лютого. У травні 2022 року, під час зустрічі з президентом Росії Владіміром Путіним у Сочі, президент Білорусі Олександр Лукашенко зазначив, що російський рубль "зміцнюється шаленими темпами". "Щоб ми тут не переборщили", – додав він.



Водночас білоруське Міненерго заявило, що інформація про затримку платежів "не відповідає дійсності". За даними міністерства, розрахунки в рублях з 1 квітня 2022 року "виробляються в установленому порядку". На 20 червня оплачено поставлений у січні-травні російський газ.