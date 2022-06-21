У Києві відзавтра закривають рух Південним мостом для приватних авто

У столиці із 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками.

Водночас рух приватних автомобілей обмежується для організації належного рівня безпеки дорожнього руху.

Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працює Дарницький, Північний та Південний мости, міст Метро та міст Патона.

"Місто закликає водіїв із розумінням поставитися до незручностей та планувати маршрути заздалегідь, аби дотримуватися ПДР та комендантської години", – наголосили в КМДА.

Як повідомлялося, у Києві 20 червня відкрили рух мостом Метро та мостом Патона для водіїв.