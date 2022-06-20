Світова ІТ-спільнота запустила ініціативу для підтримки українських стартапів

Міжнародні венчурні фонди та технологічні компанії для допомоги українському ІТ-сектору створили об'єднання Ukrainian Tech Circle для допомоги українським технологічним проектам та стартапам, які постраждали від наслідків російського вторгнення в Україну.

У рамках Ukrainian Tech Circle українські компанії отримають підтримку у фінансуванні, пошуку нових клієнтів та доступі до глобальної мережі контактів, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на повідомлення проєкту.

"Українські стартапи відчайдушно борються за своє виживання через брак інвестицій та фінансової підтримки. За даними дослідження від Українського фонду стартапів, 99% стартапів потребують фінансової підтримки, а понад 41% не мають заощадження та фінансових можливостей для розвитку", – сказано в повідомленні.

Ініціативу вже підтримали технологічна компанія Roosh та венчурний фонд Roosh Ventures, венчурні компанії BBQ Capital, Spacecadet, Samaipata, ff Venture Capital, Caixa Capital Risc, компанії Neurons Lab, Alma, The Guarantors, Libeo, Silicon Allee, Powder та Google.

У повідомленні Ukrainian Tech Circle наголошується, що вторгнення Росії змусило українські технологічні компанії зіткнутися з низкою проблем, таких як необхідність релокації свого бізнесу, неплатоспроможність клієнтів та припинення бізнес-операцій. Як наслідок, частка втраченого прибутку для технологічних проектів сягає 30-100%.

"Ми залучаємо до мережі Ukrainian Tech Circle найкращих підприємців, венчурних інвесторів, професіоналів зі сфери технологій, готових підтримати українські проекти додатковими інвестиціями, експертизою та доступом до нових контактів. Ми постійно розширюватимемо Ukrainian Tech Circle, залучаючи в нашу спільноту все більше партнерів. іменами, які не можуть залишатися осторонь та допоможуть українським стартапам отримати нове дихання" – цитується в повідомленні Startup&VC Lead у Google, одна з ініціаторів Ukrainian Tech Circle Ніна Левчук.

Команда Ukrainian Tech Circle допомагатиме українським проєктам за трьома основними напрямками:

Fundraising: залучення коштів на розвиток українських технологічних проектів;

Contract Sourcing: пошук нових замовників серед компаній-учасників об'єднання Ukrainian Tech Circle (переважно IT-аутсорсинг/аутстафінг послуги);

Advising: консультування та доступ до міжнародної мережі експертів/менторів з венчурних фондів та через програми та ініціативи Google for Startups.

Раніше компанія Google оголосила перших 17 отримувачів грантів Google for Startups Ukraine Support Fund, які отримають до $100 тис. у бездолевому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.