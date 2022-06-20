Інфляція в Україні на кінець року перевищить 20%, – Ніколайчук

На кінець 2022 року інфляція в Україні перевищить 20%, але це контрольований рівень.

Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю YouТube-каналу Олени Шкарпової, передає Forbes.

За словами Ніколайчука, зараз ситуація в Україна дуже відрізняється від 90-х.

"У нас уже розбудовані державні інституції. І якість макроекономічного менеджменту на абсолютно іншому рівні. У мене є непохитна віра, що ми зможемо уникнути помилок тих років, коли ситуація в країні характеризувалася гіперінфляцією, стрімким падінням виробництва, намаганням розвʼязати ці проблеми друком грошей", – розповів Ніколайчук.

До основних причин інфляцї, таких як дефіцит товарів, руйнування бізнесів та розрив ланцюгів поставок, Ніколайчук додав ще загальний стрибок інфляції у світі й особливо – в нашому регіоні.

"Наприклад, в Естонії інфляція сягнула майже 19%, у Польщі – 12%, у Чехії – 14%. Багато в чому це повʼязано з наслідками війни в Україні і подорожчанням продуктів харчування та пального. В Україні, напевно, найбільше впливає те, що в окремі регіони країни досить ускладнена логістика, передусім продовольчих товарів, через блокування шляхів російськими загарбниками. Цей дефіцит пропозиції спричиняє істотні зміни цін", – зазначив Ніколайчук.

Загалом, за його словами, в Україні інфляція у травні становила 18%. Але, наприклад, у Херсонській області, де доступ до продукції для населення дуже ускладнений, – 35%.

Ніколайчук також сказав, що не очікує гіперінфляції.

"Сподіваюся, що це дуже нереалістичний сценарій. Ми очікуємо, що на кінець року інфляція перевищить 20%, але це контрольований рівень. Він є радше відображенням тих проблем, які країна відчуває під час війни. Але це не порівняти з тими тисячами відсотків, які Україна мала на початку 1990-х", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні до 20% на кінець 2022 року, тоді як квітневий прогноз передбачав 15%.