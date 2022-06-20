У Пекіні відкрився найбільший в Азії пасажирський залізничний вузол

Найбільший в Азії пасажирський залізничний вузол було введено в експлуатацію 20 червня в Пекіні (Китай).

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа", передає Інтерфакс-Україна.

Вокзал "Фентай" має 32 залізничні колії та 32 платформи. Його загальна площа становить близько 400 тис. квадратних метрів, що еквівалентно розміром майже 56 футбольних полів. Щогодини тут зможуть перебувати до 14 тис. пасажирів.

Очікується, що на початковому етапі експлуатації вокзал обслуговуватиме 120 пасажирських поїздів на добу.

Залізнична станція "Фентай", розташована в однойменному районі південної частини китайської столиці, була побудована в 1895 році й використовувалася для пасажирських та вантажних перевезень, а також формування поїздів аж до закриття в 2010 році. Роботи з її реконструкції розпочалися у 2018 році.

Після модернізації станція набула нового вигляду, до якого були додані елементи традиційної китайської архітектури, включно з карнизами даху.

Це перший у країні залізничний вокзал із двоярусною конструкцією для обслуговування високошвидкісних та звичайних поїздів. Під вокзалом також знаходиться станція метро, ​​що забезпечує зручний трансфер пасажирів.