В Україні з початку війни зруйновано або пошкоджено 293 котельні, – Мінрегіон

В Україні з початку російської агресії зруйновано або пошкоджено 293 котельні.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов на засіданні комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради 18 червня.

"Ми всі їх (котельні, – ред.) знаємо. 293 котельні у нас в країні або зруйновані, або пошкоджені. Про найвідоміші об'єкти ми говоримо. Плануємо відновлення до початку опалювального сезону", – зазначив Чернишов.

За його словами, Мінрегіон також вимагатиме від регіональної влади максимально за можливістю готуватися до використання альтернативних джерел тепла з використанням різних видів обладнання.

"Я зараз примусово мерів і голів областей спонукатиму до того, щоб були використані всі можливі альтернативні джерела, у тому числі твердопаливні котли та інше обладнання", – заявив Чернишов.

Як він пояснив, Мінрегіон під час підготовки до зими суттєво розраховує на донорську грантову підтримку з боку країн Заходу. На думку низки народних депутатів, Україні під час підготовки до опалювального сезону слід заздалегідь резервувати твердопаливні та електричні котли, теплові насоси, модульні теплогенератори та інші види опалювального обладнання.

У свою чергу, як повідомив на засіданні заступник міністра енергетики Микола Колесник, нині на рівні уряду обговорюються різні сценарії проходження опалювального сезону, зокрема й так звані "важкі", пов'язані із втратою частини територій. Для кожного з таких сценаріїв передбачено відповідний баланс енергетичних ресурсів.

"Сценарії щодо територіальних змін також враховані. Є розуміння основного походження з європейських газових хабів природного газу та інших енергетичних одиниць. Також розраховані різні сценарії взаємозамінності на теплових підприємствах тих чи інших видів палива, включно з резервним паливом", – наголосив Колесник.

Раніше повідомлялося, що уряд створив Штаб із підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/2023 років під час воєнного стану.