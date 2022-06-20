Іран відключить від електроенергії установки для майнінгу криптовалют

Влада Ірану вирішила припинити подачу електроенергії авторизованим установкам для майнінгу криптовалют з 22 червня.

Про це заявив прессекретар Міністерства енергетики Ірану Мостафа Раджабі Машхаді, повідомляє "Forbes Україна" з посиланням на місцеве видання Tehran Times.

Загалом в Ірані розміщені 118 дозволених установок для майнінгу криптовалют, які мають відімкнути від національної енергомережі.

Таке рішення ухвалено через значне зростання споживання електроенергії в країні. Минулого воно сягнуло рекордних 62 500 мегаватів (МВт) в період пікового навантаження. Очікується, споживання цього тижня перевищить 63 000 МВт.

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Після того як у 2019 році уряд Ірану схвалив майнінг криптовалют як промислову діяльність, численні компанії почали видобувати криптовалюту по всій країні завдяки надзвичайно дешевій електроенергії. Станом на січень 2020 року Міністерство промисловості, гірничої справи та торгівлі видало понад 1000 ліцензій на установки для майнінгу криптовалют.

За даними аналітичної компанії Elliptic, в країні зосереджено 4,5% всього майнінгу Bitcoin у світі.

Водночас деякі майнери почали використовувати для видобутку криптовалюти електроенергію, призначену для потреб населення, що призвело до серйозних проблем в енергетичній галузі країни.

Через це травні 2021 року Іран заборонив енергомісткий видобуток криптовалют, таких як Bitcoin, напередодні сезону пікового попиту на електроенергію, після того, як різке зростання споживання призвело до відключення електрики у великих містах.