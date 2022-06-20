Угорщина запропонувала стати транзитною країною для експорту українського зерна

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна запропонувала зробити внесок у врегулювання глобальної продовольчої кризи, спричиненої російською блокадою українських портів.

Про це повідомляє Hirado.hu, передає Європейська правда.

Війну та продовольчу кризу обговорили міністри закордонних справ ЄС у Люксембурзі.

Сійярто заявив, що можна сперечатися про те, як впоратися з цією кризою, але нерозумно намагатися вирішити ситуацію, посилаючи більше зброї.

За його словами, Угорщина здатна виробляти приблизно вдвічі більше власного споживання їжі, тому він запевнив, що угорський народ у безпеці.

"Ми запропонували допомогти доставити вантажі з України. Угорсько-український кордон безпечний, оскільки наша країна не постачає зброю. Угорщина має логістичні можливості, які дозволяють нам швидко обробляти експорт", – сказав Сійярто.

"Посилення захисту кордонів також є важливим кроком для Угорщини, оскільки продовольча криза породжує міграцію, а наш південний кордон потрібно захищати від посилення тиску" – додав він.

За його словами, хоча у Європейського Союзу є план дій щодо подолання кризи, це лише план, а не дії.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини має намір створити фонд для закупівлі зернових контейнерів, щоб прискорити експорт зернових з України.

Як повідомлялося раніше, прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з Федеральним міністром з питань продовольства та сільського господарства Німеччини Чемом Оздеміром заявив, що, за попередніми оцінками, у жовтні Україні може не вистачити складських приміщень для зберігання врожаю – для 10-15 млн тонн.