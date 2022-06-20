Україна отримає від партнерів потужності для тимчасового зберігання зернових, – Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до урядів США, Канади, Великобританії, ЄС із проханням надати Україні пристосування для тимчасового зберігання. Попередні результати є: перша партія уже пливе до України.

Про це розповів заступник міністра аграрної політики та продовольства України Маркіян Дмитрасевич в ефірі національного телемарафону.

Так, за словами Дмитрасевича, зважаючи на доволі проблематичний темп розвитку експорту через блокування морських портів, дефіцит потужностей для зберігання врожаю до кінця року може сягати від 10 млн до 15 млн тонн.

"Ми говоримо про тимчасове зберігання. Це так звані рукави для зберігання зерна, якими наші аграрії вже користувалися до війни. Вони мають вигляд довгих поліетиленових мішків, у які вміщується до 200 тис. тонн зерна, і які можна зберігати прямо на полях. Друга опція, яка застосовується в Канаді і США, – так звані тимчасові силуси, або зернові кільця. Це велике металеве кільце, яке кріпиться на звичайному майданчику, на поверхню стелиться спеціальний матеріал, який не пропускає вологи, а зверху він закривається спеціальним тентом, що зберігає зерно від впливу навколишнього середовища. Один такий силус приблизно вміщує 5 тис. зернових", – пояснив Дмитрасевич.

Він зазначив, що наразі багато фермерів, розуміючи майбутню проблему, вже закуповують такі рішення, насамперед рукави для зберігання зерна.

Дмитрасевич додав, що до початку повномасштабної війни в розпорядженні українських аграріїв було потужностей для складського зберігання приблизно на 75 млн тонн. Зерносховища на 10 млн тонн перебувають на тимчасово окупованих територіях, решта були або пошкоджені, або знищені внаслідок воєнних дій.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини має намір створити фонд для закупівлі зернових контейнерів, щоб прискорити експорт зернових з України.