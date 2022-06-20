Німеччина вперше конфіскувала нерухомість росіян через санкції

У Німеччині вперше через санкції проти Росії за напад на Україну не лише "заморозили" активи, а й фактично конфіскували нерухомість.

Про це повідомляє Bild, передає Європейська правда.

Прокуратура Мюнхена з 14 червня конфіскувала три об'єкти нерухомості (приватні квартири), а також банківський рахунок, на який надходили щомісячні орендні платежі на суму близько 3 500 євро.

Обвинуваченим по справі проходить депутат Держдуми РФ, ім'я якого не називається. Його дружина зареєстрована за місцем проживання в Мюнхені.

Причиною розслідування й конфіскації стало те, що депутат проголосував за резолюцію із закликом до президента РФ Путіна визнати незалежність так званих "ЛНР" і "ДНР".

"Обвинувачені Л. і К. є спільними власниками двох квартир у Мюнхені, і навіть після накладення санкцій на обвинуваченого Л. продовжували отримувати дохід від оренди квартир із порушенням санкцій. У ході слідства з’ясувалося, що обвинувачена К. також отримувала постійний дохід від оренди третьої квартири в Мюнхені, вона є одноосібним власником цього майна. Як дружина Л., яка значиться у цій справі, згідно зі статтею 2 Регламенту ЄС № 269/2014, вона є особою, пов’язаною з обвинуваченим, який потрапив під санкції, і тому сама підпадає під санкції", – йдеться у матеріалах справи.

Раніше повідомлялося, що Німеччина станом на 15 червня заморозила російські активи на суму 4,48 млрд євро.