Російська авіакомпанія припинить польоти половини літаків через відсутність запчастин

Російська авіакомпанія AZUR air призупинить експлуатацію майже половини літаків, що залишилися у неї після запровадження санкцій.

Про це йдеться у листі гендиректора компанії Євгена Корольова до співробітників, повідомляє російський Інтерфакс.

Згідно з документом, у літній сезон AZUR air планує задіяти близько 12 літаків Boeing 767-757. При цьому, за даними джерела, близького до керівництва компанії, всього в її парку зараз 22 літаки: по 10 Boeing 767 та -757 та по одному -777 та -737.

Зараз єдиний закордонний напрямок польотів AZUR air – Туреччина. Водночас у листі зазначається, що компанія "була змушена" згорнути польотну програму в Сочі щоб "зберегти ресурс повітряних суден".

"Це необхідне рішення, щоб забезпечити максимальну безпеку польотів, поки ми шукаємо нові канали постачання запчастин", – написав у листі Корольов.

До введення санкцій проти РФ через спецоперацію в Україні в парку AZUR air було 35 літаків, усі – американські Boeing.

У зверненні до співробітників Корольов описує стан AZUR air як "стійкий", але водночас попереджає про можливі скорочення.

"Нам може не вистачити запасу міцності, щоб зберегти команду в повному обсязі. Але ми зробимо все можливе, щоб пройти через ці скрутні часи з мінімальними втратами. HR-блок обговорюватиме варіанти штатного розкладу окремо з кожним підрозділом", – зазначив він.

AZUR air виконує рейси на замовлення туроператорів, стратегічним партером є Anex Tour, з яким компанія афілійована через ТОВ "Ван2Флай". За даними Росавіації, в 2021 році AZUR air перевезла 3,7 млн ​​осіб, став восьмою найбільшою по пасажиропотоку авіакомпанією РФ.

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Як повідомлялося, за даними російських ЗМІ, Мінтранс Росії підготував стратегію розвитку російської авіагалузі до 2030 року, яка передбачає зниження пасажиропотоку на тлі скорочення парку іноземних літаків внаслідок "канібалізації" наявного флоту через відсутність сертифікованих запчастин.

Загалом у Росії, за даними Мінтрансу, експлуатуються 1287 літаків (включаючи вантажні, приватні та державіацію), з них на 20 квітня у російському реєстрі зареєстровано 1140 суден. При цьому, йдеться у стратегії, "тільки 470 вироблено в Росії чи колишньому СРСР". На літаках іноземного виробництва та російському SSJ100, на якому зараз встановлені іноземні двигуни, агрегати та комплектуючі, перевозиться понад 90% пасажирів до РФ.

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Нагадаємо раніше РФ відмовилася повертати власникам літаки, які російські авіакомпанії використовували на умовах лізингу. Для цього влада РФ також ухвалила спеціальне законодавство, побоюючись, що російські авіакомпанії не зможуть виконувати польоти без повітряних суден світових виробників. При цьому, 78 літаків російських перевізників таки заарештували за кордоном.

Після вторгнення в Україну Велика Британія, США, Євросоюз та інші країни запровадили обмеження на польоти російських авіакомпаній. Євросоюз також ввів заборону на експорт до Росії товарів і технологій, що використовуються в авіаційній та космічній галузі, а також заборону на страхування та технічне обслуговування товарів, пов'язаних з цими галузями.

Після цього американський виробник авіаційної техніки Boeing тимчасово припинив технічне обслуговування та підтримку російських авіакомпаній та постачання їм запчастин. Такі ж обмеження запровадив європейський виробник Airbus.