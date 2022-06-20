Рада затвердила антикорупційну стратегію після двох років розгляду

Верховна Рада прийняла закон "Про засади державної антикорупційної політики на 2021-2025 роки".

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №4135 у другому читанні проголосували 310 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Водночас він додав, що під час розгляду законопроєкту у парламенті не вистачило чотирьох голосів для врахування поправки про те, що за відсутності керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), всі його повноваження здійснює заступник САП, а не генпрокурор.

Цей законопроєкт було внесено на розгляд парламенту ще у вересні 2020 року, у листопаді того ж року він пройшов перше чинання, однак потім розгляд документа відклали.