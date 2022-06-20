Fitch знизив рейтинг "Кернела" Веревського до переддефолтного

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) української агропромислової групи "Кернел" у національній та іноземній валюті до рівня "СС" із "ССС".

Про це йдеться в повідомленні агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Зниження рейтингів відображає складні операційні умови, з якими "Кернел" зіткнувся з початку російського вторгнення, серйозні перебої в експортній діяльності, потенційне послаблення профілю ліквідності та, наскільки ми розуміємо, компанія подавала запити на відмову від прав, пов'язані із затримкою погашення своїх банківських кредитів", – сказано в повідомленні.

Також Fitch знизило зі значення "CСС" до "С" рейтинг пріоритетних незабезпечених облігацій "Кернела" на суму $300 млн із погашенням у 2024 році та на $300 млн – із погашенням у 2027 році.

"Рейтинг "CC" вказує на ймовірність дефолту в тій чи іншій формі, незважаючи на зусилля керівництва щодо вливання ліквідності шляхом продажу певних активів основному акціонеру. Нездатність отримати згоду кредиторів на затримку платежів, ймовірно, призведе до зниження рейтингу", – уточнило агентство.

Читайте також: "Кернел" Веревського отримав збиток на $100 мільйонів через російське вторгнення

Організація нагадала, що для зниження операційних ризиків та підвищення ліквідності "Кернел" 26 квітня 2022 року продав своєму мажоритарному акціонеру Андрію Веревському 134 тис. га свого земельного банку та пов'язаної з ними інфраструктури та обладнання за $210 млн. За даними Fitch, агрохолдинг у рамках вже отримав $20 млн, а сума, що залишилася, надійде на його рахунки через 90 днів після укладання відповідної угоди.

"Ми вважаємо, що продаж займе час і пов'язаний з певним ризиком виконання, оскільки завершення угоди також залежить від подання документів до реєстраційного офісу, який поступово відновлює роботу після тимчасового закриття через воєнний стан. Ми очікуємо, що виручка буде використана для погашення непогашеної заборгованості чи інвестицій", – уточнило рейтингове агентство.

За даними Fitch, у березні 2022 року на балансі компанії знаходилося $372 млн грошових коштів, які компанія мала намір використовувати для ведення сільськогосподарських операцій. З урахуванням надходжень $210 млн від продажу активів цих коштів достатньо для покриття купонної виплати за пріоритетними незабезпеченими облігаціями на суму $40 млн з терміном погашення у жовтні 2022 року та продовженням господарської діяльності цього року.

"Кернел" до війни займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім цього, холдинг займався вирощуванням та торгівлею іншою агропродукцією.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 38,05%.

Агрохолдинг у 2021 фінансовому році (ФР, липень-2020 – червень-2021), збільшив чистий прибуток у 4,3 рази порівняно з 2020 ФР – до $513 млн, його EBITDA зросла у 2,1 раза – до $929 млн, виручка – на 38%, до $5,65 млрд.