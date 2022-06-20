В уряді Росії спрогнозували зменшення резервного фонду Путіна
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Обсяг російського Фонду національного добробуту (ФНБ), відомого як резервний фонд Путіна, за підсумками 2022 року знизиться до 12,84 трлн рублів з 13,57 трлн рублів станом на кінець 2021 року.
Такі оцінки наведені у проєкті Основних напрямів бюджетної, податкової та митно-тарифної політики на 2023 рік та на плановий період 2024-2025 років, підготовленому Мінфіном РФ, повідомляє російський Інтерфакс.
Відповідно до документа, у 2023 обсяг ФНБ скоротиться до 11,76 трлн руб., а у 2024 році – до 11,3 трлн рублів. За прогнозами російського Мінфіну, розмір фонду припинить зменшуватися лише у 2025 році, коли він складе 11,4 трлн руб.
Протягом усього прогнозного періоду планується витрачати кошти ФНБ на інфраструктурні проєкти. Сукупний обсяг витрат за 2022-2025 роки передбачений обсягом 5 трлн рублів.
Як повідомлялося, раніше Державна дума РФ ухвалила закон, який дозволяє за рішенням російського уряду та без внесення поправок до бюджету спрямовувати кошти Фонду національного добробуту (ФНБ) у 2022 році на забезпечення збалансованості (покриття дефіциту) федерального бюджету.
За даними Мінфіну РФ, обсяг Фонду національного добробуту (ФНБ) на 1 квітня 2022 року становив 13,05 трлн рублів (еквівалент $155,227 млрд).
Фонд національного добробуту використовується як антикризовий фонд владою РФ, він наповнюється за рахунок нафтогазових доходів федерального бюджету, частина коштів ФРБ також входить до золотовалютних резервів Росії.
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