Мережа магазинів одягу Mango позбулася бізнесу в Росії

Іспанська мережа магазинів одягу Mango вирішила остаточно відмовитися від прямих продажів в Росії після 23 років роботи в країні.

Про це повідомляє видання El Pais із посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що Mango досягла угоди про передачу свого бізнесу із кількома франчайзинговими партнерами.

Відповідне рішення мережа пояснює "невизначеністю розвитку геополітичної ситуації" через вторгнення РФ в Україну.

Загалом рітейлер має в Росії 55 власних магазинів та ще 65 франчайзингових.



Нагадаємо, у березні Mango призупинила свою діяльність у РФ, закривши магазини та онлайн-продажі.