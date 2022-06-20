Рада зробить обов'язковим будівництво бомбосховищ у багатоповерхівках

Верховна Рада на засіданні 19 червня схвалила проєкт закону про забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій.

За прийняття відповідного законопроєкту №7398 у першому читанні проголосував 271 народний депутат, повідомляється на сайті парламенту.

Документом пропонується побудувати мережу надійних укриттів, які захищатимуть людей від повітряних чи хімічних атак. Зокрема, передбачається включати до складу містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях та проектної документації на будівництво об’єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками окремий розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, а при недотриманні цих вимог – відмовляти у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

Також пропонується спростити виділення землі для будівництва та експлуатації окремо розташованих захисних споруд цивільного захисту, а також врегулювати питання підтримання належного стану існуючих сховищ.

Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський підтримав ідею внесення норми щодо обов'язкової наявності бомбосховищ до державних будівельних норм.