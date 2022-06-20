Рада заборонила завозити книжки з Росії та Білорусі

Верховна Рада на засіданні 19 червня прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".

За прийняття відповідного законопроєкту №7459 за основу та в цілому проголосували 306 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.

Законом забороняється ввезення та розповсюдження на території України видавничої продукції, яка була виготовлена на території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України, а також книжкових видань, що містять твори, автори яких є або були у будь-який період після 1991 року громадянами держава-агресора.

Таку видавничу продукцію можна ввозити в Україну за умови отримання відповідного дозволу. Водночас ці обмеження не поширюються на ввезення книг в ручній поклажі або супроводжуваному багажі.

Законом також фактично забороняється видання книг російською мовою в Україні. Встановлено, що книжкові видання в Україні видаються та розповсюджуються державною мовою та/або мовами корінних народів України, офіційними мовами Європейського Союзу. Російською можуть видаватися книжки, які містять виключно твори мовою оригіналу. Це обмеження набуде чинності з 2023 року.