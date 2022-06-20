Рада заборонила завозити книжки з Росії та Білорусі
Новини БізнесЦензор Влада
Верховна Рада на засіданні 19 червня прийняла закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України".
За прийняття відповідного законопроєкту №7459 за основу та в цілому проголосували 306 народних депутатів, повідомляється на сайті парламенту.
Законом забороняється ввезення та розповсюдження на території України видавничої продукції, яка була виготовлена на території держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України, а також книжкових видань, що містять твори, автори яких є або були у будь-який період після 1991 року громадянами держава-агресора.
Таку видавничу продукцію можна ввозити в Україну за умови отримання відповідного дозволу. Водночас ці обмеження не поширюються на ввезення книг в ручній поклажі або супроводжуваному багажі.
Законом також фактично забороняється видання книг російською мовою в Україні. Встановлено, що книжкові видання в Україні видаються та розповсюджуються державною мовою та/або мовами корінних народів України, офіційними мовами Європейського Союзу. Російською можуть видаватися книжки, які містять виключно твори мовою оригіналу. Це обмеження набуде чинності з 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...