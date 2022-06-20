Україна веде переговори про відновлення роботи McDonald’s, – Кулеба

Українська влада веде перемовини з американською компанією McDonald’s про відновлення роботи її мережі ресторанів.

Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення компанія, як і багато інших, призупинила роботу ресторанів в Україні.

"Але ми в МЗС переконані, що нині є умови для відновлення їх роботи, тому активно переконуємо їх повертатися. Кілька тижнів тому ми встановили зв’язок з українським офісом, а потім і з штаб-квартирою McDonald’s у США. Ми також порушили це питання в офіційних контактах з урядом США, адже "МакДо" є одним з найбільш відомих американських брендів. Процес рухається", – написав Кулеба.

Як повідомлялося, раніше у пресслужбі McDonald’s заявляли, що ресторани мережі в Україні не працюватимуть "доки зберігатимуться загрози атак".

В компанії додали, що всі продукти, які зберігались в ресторанах мережі, передали в гуманітарні штаби. Зараз компанія займається гуманітарною допомогою та продовжує виплачувати зарплати 10 тис. своїм працівникам в Україні.

Нагадаємо, перший заклад McDonald’s в Україні відкритий 24 травня 1997 року в Києві. Компанія налічує понад 100 ресторанів у 25 містах України.