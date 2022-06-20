Естонія заборонила ввезення санкційних товарів із Росії в особистому багажі

Із 10 липня Естонія запроваджує повну заборону на ввезення з Росії санкційних товарів, яка поширюється, зокрема, на приватних осіб.

Про це повідомляє податково-митний департамент країни, передає err.



Зазначається, що заборона пов'язана з прийнятими ЄС санкціями з метою запобігання купівлі російських товарів, які приносять РФ істотний дохід і тим самим сприяють фінансуванню збройної агресії проти України.



У переліку заборонених до ввезення товарів, зокрема, алкогольні напої міцністю менше ніж 80%, меблі, деревина, добрива та інші товари, які приватні особи щодня привозили із собою з РФ.



У департаменті нагадали, що порушення санкцій є злочином. Водночас у разі першого та ненавмисного порушення, кримінальна справа не порушуватиметься.



У департаменті також нагадали, що санкції поширюються і на вивезення до Росії низки товарів, віднесених до предметів розкоші, зокрема, певної побутової електроніки.