Естонія заборонила ввезення санкційних товарів із Росії в особистому багажі
Новини БізнесЦензор Транспорт
Із 10 липня Естонія запроваджує повну заборону на ввезення з Росії санкційних товарів, яка поширюється, зокрема, на приватних осіб.
Про це повідомляє податково-митний департамент країни, передає err.
Зазначається, що заборона пов'язана з прийнятими ЄС санкціями з метою запобігання купівлі російських товарів, які приносять РФ істотний дохід і тим самим сприяють фінансуванню збройної агресії проти України.
У переліку заборонених до ввезення товарів, зокрема, алкогольні напої міцністю менше ніж 80%, меблі, деревина, добрива та інші товари, які приватні особи щодня привозили із собою з РФ.
У департаменті нагадали, що порушення санкцій є злочином. Водночас у разі першого та ненавмисного порушення, кримінальна справа не порушуватиметься.
У департаменті також нагадали, що санкції поширюються і на вивезення до Росії низки товарів, віднесених до предметів розкоші, зокрема, певної побутової електроніки.
Будь ласка, зачекайте...