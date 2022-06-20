Рада розірвала низку угод з Росією та СНД

Верховна Рада на засіданні 19 червня прийняла низку законів, про розірвання двосторонніх договорів з РФ та про вихід України з угод, укладених в рамках СНД.

Як повідомляє пресслужба парламенту, зокрема депутати прийняли закон "Про припинення дії Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про науково-технічне співробітництво".

Також Верховна Рада ухвалила закон "Про вихід з Угоди щодо співробітництва у розвитку та використанні систем стільникового рухомого зв’язку", укладеної з Росією.

Крім того, парламент прийняв рішення про вихід України з угоди про підтримку і розвиток малого підприємництва в державах-учасницях СНД, угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД, а також з протоколу про внесення поправок до угоди про Міжурядовий фельд’єгерський зв’язок щодо доставки офіційної кореспонденції органів СНД.