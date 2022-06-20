Італія зможе пройти зиму без російського газу, – Eni

Попри падіння обсягів постачання газу за контрактом з російським "Газпром" в Італії наразі немає дефіциту палива, в найближчому майбутньому країна може знайти альтернативу імпорту газу з РФ.

Про це заявив голова італійської енергетичної компанії Eni Клаудіо Дескальці, повідомляє Adnkronos.

За його словами, країні зараз потрібно близько 30 млн кубометрів російського газу на день, однак Італія останнім часом доклала значних зусиль для диверсифікації джерел постачання.

"На даний момент пропозиція (газу, – ред.) перевищує попит: 200 мільйонів пропозиції, 150/160 попиту", – сказав Дескальці.

Зокрема, імпорт газу з Алжиру зріс більш ніж вдвічі, зараз він складає 68 мільйонів кубометрів на добу і може збільшитися у найближчі тижні.

Дескальці додав, що Італія могла б "пережити зиму" навіть у разі повного припинення постачання газу з РФ, однак для цього потрібно збільшити запаси газу у сховищах.

"Ми повинні мати заповнені сховища хоча б на 70-80% до жовтня, щоб впоратися з піками (споживання, – ред.), які в холодну зиму можуть досягати 400 млн куб. день", – сказав голова Eni.

Він уточнив, що зараз італійські сховища вже заповнені на 54%.

Раніше Eni повідомила, що "Газпром" виконує заявки на постачання газу до Італії лише на 50%, постачаючи приблизно половину з передбачених контрактом 63 мільйонів кубометрів на добу.

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Це трапилось піся того, як 14 червня російський "Газпром" заявив, що через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування прокачування газу по "Північному потоку" впаде на 40% – до 100 млн куб. м на добу (при плановому обсязі 167 млн ​​куб. м на добу). 15 червня "Газпром" повідомив, що через зупинку ще одного газотурбінного двигуна Siemens знизить прокачування газу до 67 млн кубометрів на добу.

Своєю чергою у Siemens підтвердили, що турбіна наразі не може повернутися з технічного обслуговування в Канаді через санкції. Водночас, за даними джерел Bloomberg, другу турбіну "Газпрому", яка також підлягає технічному обслуговуванню, не вдається відправити з Росії за кордон.

Раніше у четвер найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік". Таким чином "Газпром" відмовився перенаправити ці обсяги газу через Україну, хоча потужність української ГТС дозволяє повністю замістити транспортування газу через "Північний потік".