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Ціни на автогаз у мережах АЗС продовжили знижуватися

Новини БізнесЦензор Транспорт

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Низка українських мереж АЗС за вихідні зменшила вартість автогазу.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що продукт у дніпропетровській мережі "Нефтек" здешевшав на 1 грн – до 44,99 грн/л.

На 1,32 грн і 1,21 грн – до 39,97 грн/л і 42,99 грн/л – знизили ціни "Авантаж" і Motto відповідно.

На АЗС Chipo відкоригували ціни на 16 копійок – до 42,34 грн/л.

Нагадаємо, окремі мережі АЗС минулого тижня переглянули вартість автогазу в бік зменшення. Зменшення роздрібних цін зумовлено збільшенням обсягів постачання автогазу в Україну й збалансуванням попиту на нього.

Автор: Юлiя Недашківська
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