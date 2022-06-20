Євросоюз продовжив санкції проти РФ за анексію Криму ще на рік

Європейський Союз продовжив на рік – до 23 червня 2023 року – санкції, запроваджені проти РФ через незаконну анексію Криму.

Про це повідомляє пресслужба Європейської ради.

"Рада ЄС сьогодні ухвалила рішення продовжити санкції, запроваджені ЄС у відповідь на незаконну анексію Криму та міста Севастополь Російською Федерацією, до 23 червня 2023 року", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмежувальні заходи були вперше запроваджені в червні 2014 року. Вони передбачають заборони на імпорт товарів з анексованого Криму чи Севастополя до ЄС, заборону на інфраструктурні чи фінансові інвестиції, а також на туристичні послуги.

Крім того, санкції стосуються експорту певних товарів і технологій для кримських компаній або для використання їх в анексованому Криму у сферах транспорту, телекомунікацій та енергетики, а також для розвідки, розробки та видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів.