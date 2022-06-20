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Новини Корупція
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Вовк (122) САП (184) Окружний адмінсуд Києва (152)

Прокуратура передала в суд справу скандального судді Вовка

Новини БізнесЦензор Корупція

вовк

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до Вищого антикорупційного суду обвинувальний акт щодо голови та суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, які обвинувачуються у зловживаннях в ОАСК, вчинених у змові з низкою інших осіб.

Зокрема, йдеться про вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджання роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участь у злочинній організації і зловживання впливом, повідомляє пресслужба САП у Facebook.

"У ході досудового розслідування встановлено, що заступники голови ОАСК, судді ОАСК, голова Державної судової адміністрації України та ще 2 адвоката діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у роботі ВККСУ", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах.

У САП додали, що під час досудового слідства вказані особи перешкоджали завершенню розслідування.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду Павла Вовка, заступника голови суду Євгена Аблова, п'яти інших суддів, а також керівника Державної судової адміністрації Зіновію Холоднюка, а також ще 4 осіб.

Крім того, у лютому 2021 року НАБУ повідомило про підозру двом адвокатам, затриманим під час отримання хабара для подальшої передачі її суддям Окружного адмінсуду Києва.

У тому числі було затримано рідного брата голови ОАСК Павла Вовка – Юрія Зонтова, який виявився співробітником Служби зовнішньої розвідки. Зазначимо, що рідне прізвище Павла Вовка – Зонтов, прізвище Вовк він узяв після весілля у 1999 році.

За місцем виявлення хабара детективи НАБУ знайшли предмети, які зовні схожі на антикваріат, документи на ім'я голови ОАСК та його близького родича. Також виявлено великі обсяги іноземної готівки: понад $3,7 млн, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн та 100 шекелів (загалом виявлено коштів на загальну суму в еквіваленті понад 130 млн грн). 

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+6
"страшні не московські воші а українські гниди" - Симон Петлюра
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20.06.2022 14:28
+5
очень хочется чтобы эта гнида сидела!
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20.06.2022 16:12
+4
Суддя Вовк - знахабніла скажена тварина. Тільки клітка. Він, на жаль, лише один зі зграї у суддівських мантіях.
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20.06.2022 18:06
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"страшні не московські воші а українські гниди" - Симон Петлюра
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20.06.2022 14:28 Відповісти
Войны не надо. Надо взять за яйки вовка, и все, власть сменилась. Прелестно.
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20.06.2022 14:38 Відповісти
Хто ж его засудит, это же Вовк, порешают после того как статус кандидата в члены ЕС дадут.
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20.06.2022 15:14 Відповісти
зря, не потянем сейчас ему компенсации выплачивать после того как он занесен сумку с баблом((
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20.06.2022 15:33 Відповісти
очень хочется чтобы эта гнида сидела!
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20.06.2022 16:12 Відповісти
Ганьба! Одного нещасного вовка, цілою країною, ловлять вже стільки років і ніяк не можуть упіймати та посадити у клітку.
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20.06.2022 16:27 Відповісти
Вовк - это больная жадная тварь, такая гнида должна быть повешена. Еще за компанию эту проститутку Денисову, она же помогала ставить ублюдков в комиссию.
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20.06.2022 17:39 Відповісти
Суддя Вовк - знахабніла скажена тварина. Тільки клітка. Він, на жаль, лише один зі зграї у суддівських мантіях.
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20.06.2022 18:06 Відповісти
Вовк є членом синдиката Підрахуя. В часи підра....ства він був його помічником. Кореші Портков,Підрахуй щезли. Зоряним часом мало стати "повернення Віті Ростовського на пост Преза. Але стая прорахувалась, народ встав на захист. І заговорщики прохвости стали на низький старт. А цей Вовк, скоріш за все, як його патрон Підрахуй, десь із степів Бессарабії.
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20.06.2022 18:47 Відповісти
Шо за хрень. Почему судьи держат в заложниках все наше будущее. Что это за Кучмовские *****?
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20.06.2022 19:43 Відповісти
 
 