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Кубраков очікує стабілізацію ситуації з паливом до осені

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Ситуацію з дефіцитом палива, що виникла через цілеспрямовані обстріли РФ інфраструктури для виробництва та зберігання пального, буде стабілізовано ближче до осені.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв’ю Financial Times, передає Інтерфакс-Україна.

Також він зазначив, що саме до цього часу буде укладено довгострокові контракти із закордонними постачальниками.

За словами Кубракова, зараз щодня в Україну заїжджають близько 300 вантажівок з паливом, а подальшому зростанню їхньої кількості сприяє лібералізація правил перевезення таких вантажів із ЄС та Польщею, зокрема.

"Весь наш імпорт палива з ЄС. Раніше ми працювали з найближчими до України державами, наприклад, Польща або Румунія. Тепер ми імпортуємо також із країн Західної Європи, наприклад з Бельгії", – заявив міністр.

До повномасштабного вторгнення Росії Україна імпортувала із країн ЄС (Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія) лише 5% палива.

Автор: Юлiя Недашківська
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