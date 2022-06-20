Кубраков очікує стабілізацію ситуації з паливом до осені

Ситуацію з дефіцитом палива, що виникла через цілеспрямовані обстріли РФ інфраструктури для виробництва та зберігання пального, буде стабілізовано ближче до осені.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков в інтерв’ю Financial Times, передає Інтерфакс-Україна.



Також він зазначив, що саме до цього часу буде укладено довгострокові контракти із закордонними постачальниками.



За словами Кубракова, зараз щодня в Україну заїжджають близько 300 вантажівок з паливом, а подальшому зростанню їхньої кількості сприяє лібералізація правил перевезення таких вантажів із ЄС та Польщею, зокрема.



"Весь наш імпорт палива з ЄС. Раніше ми працювали з найближчими до України державами, наприклад, Польща або Румунія. Тепер ми імпортуємо також із країн Західної Європи, наприклад з Бельгії", – заявив міністр.



До повномасштабного вторгнення Росії Україна імпортувала із країн ЄС (Польща, Угорщина, Словаччина та Румунія) лише 5% палива.