Китай рекордно збільшив імпорт нафти з Росії

Росія обігнала Саудівську Аравію за обсягом постачання нафти до Китаю і стала його головним постачальником. Експорт російської нафти до Китаю у травні зріс на 55% та досяг рекордних показників.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Головного митного управління Китаю.



Зазначається, що у травні імпорт російської нафти, включаючи поставки трубопроводом "Східний Сибір – Тихий океан і морські поставки з європейських і далекосхідних портів Росії, склав майже 8,42 млн тонн.

Це еквівалентно приблизно 1,98 млн барелів на добу та на чверть більше, ніж 1,59 млн барелів на добу в квітні.



Згідно з даними, Росія повернула перше місце серед постачальників найбільшого у світі імпортера нафти після 19 місяців перерви.

"Москва може знайти покупців на свою нафту, незважаючи на західні санкції, хоча їй довелося знизити ціни. І хоча загальний попит на сиру нафту в Китаї був обмежений через COVID-обмеження та уповільнення економіки, провідні імпортери, включаючи нафтопереробного гіганта Sinopec і трейдера Zhenhua Oil, активізували закупівлю дешевшої російської нафти на додаток до поставок з Ірану та Венесуели", – зазначили журналісти.

Водночас другим найбільшим імпортером залишається Саудівська Аравія: обсяги в травні зросли на 9% у порівнянні з минулим роком і склали 7,82 млн тонн, або 1,84 млн барелів на добу.