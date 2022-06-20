Українська ІТ-армія за тиждень атакувала понад 400 російських ресурсів

З 13 до 19 червня українська ІТ-армія атакувала понад 400 російських онлайн-ресурсів:

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що кіберудари ворогу щодня завдають понад 250 тисяч хакерів-добровольців з усього світу.

Так, минулого тижня була атака на економічний форум у Санкт-Петербурзі, на якому виступав президент РФ Владімір Путін.

"Атаки на базу акредитації економічного форуму, який відбувався в Петербурзі, змусили перенести виступ Путіна на годину. Це зіпсувало його зустріч із військовими кореспондентами та зменшило кількість огидної пропаганди від головного терориста світу", – кажуть у Мінцифри.

Також під атаки підпали регіональні суди РФ. Зазначається, що інформація, яка зберігається на ресурсах російських регіональних судів, кілька тижнів залишається недоступною.

Крім того, були атаковані сайти терористичних утворень в Україні. "IT-армія вивела з ладу онлайн-ресурси терористичних утворень на тимчасово окупованих територіях України. Російським терористичним утворенням не місце в Україні, а їхнім сайтам – в інтернеті", – наголосили в міністерстві.

Водночас продовжуються кібератаки на російські ЗМІ.