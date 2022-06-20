Росія обмежила відвантаження казахстанської нафти з порту Новоросійська після заяв Токаєва, – ЗМІ
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Росія обмежила відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря.
Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела.
Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Так, в акваторії поруч із відвантажувальними пристроями КТК виявлено близько 50 потенційно небезпечних об'єктів.
Чергові роботи з розмінування призначили на 20 червня, вони можуть тривати до кінця місяця.
Зазначимо, що це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР".
17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.
Уже наступного дня "Коммерсант" повідомив про те, що відвантаження казахстанської нафти у Новоросійську може періодично призупинятися.
Пізніше російські ЗМІ повідомили, що Казахстан заблокував на своїй території 1700 вагонів з вугіллям, яке транзитом доставлялося до РФ. Офіційною причиною такого кроку Нур-Султан називає дотримання антиросійських санкцій, запроваджених ЄС, та побоювання вторинних обмежувальних заходів.
Будь ласка, зачекайте...
Казахстан за 3 года должен перейти на латиницу, т.е. станет ближе к турецкому... и к Турции, которая строит свой тюрский мир.
Если есть тут кто из Казахстана, было бы приятно увидеть оценку ситуации.