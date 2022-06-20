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Новини Енергетика
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Казахстан (309) нафта (4382) Росія (11652) вугілля (1827)

Росія обмежила відвантаження казахстанської нафти з порту Новоросійська після заяв Токаєва, – ЗМІ

Новини БізнесЦензор Енергетика

токаев,токаєв

Росія обмежила відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела.

Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Так, в акваторії поруч із відвантажувальними пристроями КТК виявлено близько 50 потенційно небезпечних об'єктів.

Чергові роботи з розмінування призначили на 20 червня, вони можуть тривати до кінця місяця.

Зазначимо, що це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР".

17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.

Уже наступного дня "Коммерсант" повідомив про те, що відвантаження казахстанської нафти у Новоросійську може періодично призупинятися.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що Казахстан заблокував на своїй території 1700 вагонів з вугіллям, яке транзитом доставлялося до РФ. Офіційною причиною такого кроку Нур-Султан називає дотримання антиросійських санкцій, запроваджених ЄС, та побоювання вторинних обмежувальних заходів. 

Автор: Юлiя Недашківська
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Давайте ********** ще на Казахстан, відкрийте собі другий фронт
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20.06.2022 12:09 Відповісти
Украина должна сейчас работать с Казахстаном и брать его к себе. Казахстан тоже голодоморами морили. Казахстан должен быть на стороне Украины и Запада!
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20.06.2022 12:24 Відповісти
Казахстан под Китаем, что уже не плохо....
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20.06.2022 20:29 Відповісти
Отлично, ***** роет себе могилу всё глубже.
Казахстан за 3 года должен перейти на латиницу, т.е. станет ближе к турецкому... и к Турции, которая строит свой тюрский мир.
Если есть тут кто из Казахстана, было бы приятно увидеть оценку ситуации.
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20.06.2022 12:30 Відповісти
Вот вам и партнерство и сотрудничество с Пидоросией. Или ты будешь постоянно у москалей сосать или ты сразу им враг. Отсюда можно сделать вывод как усердно сосут и в других позах подставляют жопу те кто сейчас с ****** рядом.
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20.06.2022 12:58 Відповісти
НЕОБХОДИМО РОССИИ ДАТЬ МИРОВЫХ ПЗДЮЛЕЙ !!!
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20.06.2022 16:11 Відповісти
у преза казахстану цікавий вибір - дракон з гівна або вова *****))
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20.06.2022 18:21 Відповісти
***** уже вабще с катушек слетает. Вяличие до добра не доведёт, идиот разосрался почти со всем миром
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20.06.2022 20:00 Відповісти
 
 