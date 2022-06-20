Росія обмежила відвантаження казахстанської нафти з порту Новоросійська після заяв Токаєва, – ЗМІ

Росія обмежила відвантаження нафти з Казахстану через порт в Новоросійську на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на джерела.

Офіційна причина – роботи з знешкодження торпед і мін часів Другої світової війни, що не розірвалися. Так, в акваторії поруч із відвантажувальними пристроями КТК виявлено близько 50 потенційно небезпечних об'єктів.

Чергові роботи з розмінування призначили на 20 червня, вони можуть тривати до кінця місяця.

Зазначимо, що це сталося після заяв президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва в межах економічного форуму ПМЕФ в Санкт-Петербурзі щодо невизнання незалежності так званих "Л/ДНР".

17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним він заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.

Уже наступного дня "Коммерсант" повідомив про те, що відвантаження казахстанської нафти у Новоросійську може періодично призупинятися.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що Казахстан заблокував на своїй території 1700 вагонів з вугіллям, яке транзитом доставлялося до РФ. Офіційною причиною такого кроку Нур-Султан називає дотримання антиросійських санкцій, запроваджених ЄС, та побоювання вторинних обмежувальних заходів.