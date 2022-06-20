У Євросоюзі заморозили активи російських олігархів на 12,5 мільярда євро

Унаслідок санкції Євросоюзу російські олігархи та установи втратили доступ до розкішних яхт, вертольотів, картин, нерухомості та інших активів на суму понад 12,5 млрд євро.

Про це повідомив виданню Die Welt офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд, передає DW.

"Сума заморжених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до понад 12,5 млрд євро", – зазначив він.

Різке збільшення заморожених активів він пов'язав з тим, що за останні тижні було виявлено та заблоковано багато об'єктів, що належать російським олігархам, – особливо у Німеччині.

Як повідомлялося, Німеччина заморозила російські активи на суму 4,48 млрд євро.

Раніше повідомлялося, що Німеччина створить національний реєстр активів, які підпадають під санкції або мають незрозуміле походження, в межах зусиль із підвищення ефективності санкцій проти Росії.