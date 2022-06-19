Книгарні та українські книговидавництва з 2023 року отримуватимуть державну підтримку

В Україні з початку 2023 року для новонароджених та 14-річних видаватимуться безкоштовні сертифікати на українські видання на суму 0,3 прожиткового мінімуму (п.м.) для працездатного населення (до кінця року такий мінімум буде підвищено з 2 481 грн до 2 684 грн).

Відповідний закон "Про внесення змін до деяких законів про стимулювання розвитку українського книговидавництва та книгорозповсюдження" (№6287) Верховна Рада ухвалила у неділю 314 голосами без обговорення, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, документ передбачає з 1 квітня 2023 року виплату субсидій спеціалізованим магазинам, у яких 80% виручки припадає на книжкову продукцію.

Після прийняття 25 січня у першому читанні, під час підготовки законопроєкту до другого розміри компенсації оренди були трохи збільшені: у Києві та міжнародних аеропортах – з 0,3 до 0,35 п.м., у тергромадах від 500 тис. – з 0,2 до 0,25 п.м., від 100 до 500 тис. – з 0,16 до 0,2 п.м., від 30 до 100 тис. – з 0,08 до 0,12 п.м. та до 30 тис. мешканців – з 0,04 до 0,08 п.м.

При цьому площа оренди, плата за яку підлягає компенсації, обмежена від 50 м у невеликих тегромадах до 150 м у Києві.

Сума субсидії також не може бути більшою, ніж 20% від суми доходу, отриманого від продажу книг у відповідному книжковому магазині.

У розділі фінансово-економічного обґрунтування пояснювальної записки до першого читання наголошувалося, що сума видатків із держбюджету на надання субсидій книгарням у 2023 році становитиме від 52 млн до 86 млн грн.